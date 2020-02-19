受到武漢肺炎疫情影響，多家大陸企業和工廠延後復工，產能受到衝擊。鴻海集團富士康鄭州廠傳祭出返工獎金，但復工4天返回工作崗位的人竟不到一千人，兩條產線都湊不滿。

傳出鄭州富士康14日以簡訊向員工發送返工激勵政策，符合要求的員工每人可以獲得3000元人民幣，返工時間依照區域分為2月29日前、3月7日前。

不過，梨視頻報導，實際走訪富士康鄭州廠，工廠保安表示，目前僅通知鄭州市戶口的員工復工，其他地方的老員工都來不了，並稱富士康根本沒有精力去招募新員工，現在沒人願意上班，目前需要兩條生產線、1050名員工返工，但復工日已經過了4天，人都沒有來滿。

保安也說，員工若要回來上班得先在工廠內隔離，「不隔離不行」，因為若發現確診案例，整座工廠都得停工。現在廠區人員進出也進行管制，平時只有開放一個大門出入，上下班高峰時才會開另一個門。

此外，富士康要求員工復工前要用二維碼掃出過去30天的行蹤，量體溫、消毒後才可以進入，嚴格管控員工的健康狀況。

(中時電子報)