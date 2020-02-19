40歲林姓男子自稱缺錢花用，經常騎乘機車在萬華一帶尋找目標，趁女性不注意時從後方搶奪皮包，2019年8月他在華西街搶包時，因誤催油門導致「犁田」，事後遭警方逮捕，但交保後他仍持續犯案，16日在昆明街又行搶1名婦人得手，萬華警方經循線追查，18日再度將他逮捕歸案。

警方指出，林男經常在萬華一帶犯案，去年8月時強搶一名騎腳踏車婦人時，因猛催油門導致「犁田」摔倒，林嫌隨後加速逃逸，但因經常犯案被警方一眼認出，12小時後就遭逮捕。

林交保後仍伺機犯案，16日下午2時許，他在昆明街鎖定1名正在牽機車的婦人，趁她將皮包放入車廂時，衝出將包包搶走，婦人包內3000多元被搶，嚇得報警處理。

警方調閱監視器追查，再度認出是慣犯林男，18日前往林在萬華的藏匿處將他再度逮捕，並起出少量安非他命，林到案否認犯案，但有監視器佐證，警訊後被依搶奪罪送辦。

(中時 )