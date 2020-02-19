國民黨主席候選人郝龍斌中午參加網紅直播，他表示當選黨主席之後除了改革，當務之急是全力支持高雄市長韓國瑜；他也澄清去年並非他勸鴻海創辦人郭台銘參加總統初選，拜託大家「不要再叫我背黑鍋了」。對於發言人徐巧芯一再批判無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，與他支持傅案的立場不同，郝表示已與徐溝通，盼徐「有所節制」；有網友鼓勵郝「勇敢跨一步，換下徐巧芯」，郝回應「我聽到了」。

國民黨黨魁之爭，另位候選人江啟臣一再強調政黨要多運用網路，甚至網紅作宣傳，郝龍斌今就找網紅高鈞鈞到他辦公室直播，全國農會理事長蕭景田、青年代表簡皇譽及國民黨青年部副主任詹為元都分別入鏡助陣。直播結束後，郝辦發布郝談到兩個重點，一是接下來的挺韓，二是澄清郭董參加黨內總統初選與他無關。

郝說，這次參選黨主席的重點訴求就是「三不一沒有、一個堅持」，包括「不容許任何人出賣中華民國、不容任何人出賣中國國民黨、不把黨主席當作政治跳板」、「沒有私心，無私無我」，以及「堅持守護高雄市、全力支持韓國瑜」。

他說，參選黨魁就是要讓國民黨贏回民心、重返榮耀。他非常佩服韓市長的一點，就是韓在2018年贏回高雄市，讓國民黨重返榮耀。因為在高雄，2、30年來很少看到國旗、聽到國歌。但韓激起民眾的愛國心，讓全台民眾可以放心勇敢地唱國歌、拿國旗，以中華民國為榮、以藍天為傲。現在綠營想用罷韓行動來搶走高雄市，因此要全力支持韓，況且韓在高雄施政作到路平燈亮水溝通，也讓登革熱疫情大幅降低。

郝也一再解釋說，他鄭重向大家保證，郭台銘絕對不是他找來初選的，「因為沒人叫得動郭台銘」；初選結束後，他勸郭以大局為重，要全力支持韓，結局大家都知道，很顯然的，他真的叫不動郭，所以「不要再叫我背黑鍋了」。

他說，傅崐萁一直認同藍軍，三次總統選舉都挺國民黨，如今加入立院黨團，沒道理不讓傅回黨內；他一直公開主張讓傅回來，邀徐巧芯當發言人時，余已對外表達反對傅，徐就傅案的發言不代表他立場，不過國民黨在沒做成共識前，也不是一言堂。

郝強調，「朋友要多、敵人要少」，他已與徐溝通過，希望徐後面的發言有所節制；「國民黨絕不能因私人喜惡而排斥別人」，只要共同理念一樣，將來當聯合其他在野黨監督制衡，有時也要跟其他黨合作，包括跟民眾黨議題合作，若理念一樣為何要排斥？只要經民主決策形成黨內共識，就希望大家都遵從，「關起門可以針鋒相對，開門後要一致對外」，不能「開門相攻擊，關門客客氣氣」，對黨內同志再不喜歡，也是關起來講，不能始終不接受黨內決議，在外到處放話。

(中時 )