大陸新冠肺炎疫情衝擊大陸當地安控廠，國內安控廠—晶睿(3454)等因廠區在台灣，除了料源可能有影響，受此次疫情影響不大，國內安控廠認為，此次疫情將會讓客戶進一步審視單一供應鏈集中的風險，有助於台灣安控產業營運，今天奇偶科技(3356)股價漲停作收，晶睿亦強勢收高。

國內安控廠近幾年受到大陸廠崛起競爭衝擊，營運陷入谷底，不過中美貿易戰及資安問題，讓大陸安控廠遭到歐美抵制，而此次大陸新冠肺炎疫情，導致大陸地區大規模停工停產，且至今復工緩慢，晶睿認為，此次疫情可望讓客戶進一步審視單一供應鏈集中的風險，無論是來料或銷售集中對營運風險都很大，預估疫情之後將加速產業調整的腳步。

就產品來看，安控鏡頭走向智慧化，加入人臉辨識及後端軟體整合，考驗各家安控廠技術能力，晶睿看好智慧樓宇、智慧工廠及交通相關新應用，擬訂包括：AI+資訊安全、深化垂直市場及全球在地化三大策略，提升公司技術力；奇偶則積極布局門禁樓宇管理、智慧商店及工業4.0新產品，其中工業相關產品已做了3年，佔新品比重的一半，隨著門禁人臉辨識需求湧現，奇偶預估，樓宇管理相關產品可望明顯成長。

晶睿通訊1月合併營收回升到4億9261萬7000元，較去年12月增加14.12%，但較108年1月減少23.27%，從目前訂單來看，晶睿認為，2月蠻樂觀的，有機會比1月好，至於3月要看復工狀況而定。

奇偶1月合併營收為9964萬元，年減19.87%。

(時報資訊)