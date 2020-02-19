潤寅公司被控詐貸386億元，不僅負責人楊文虎、王音之夫婦涉案，千金楊宇晨也涉協助洗錢遭起訴。台北地院今開準備庭，楊宇晨否認犯罪，還數度忍不住啜泣，辯稱她只是遵從媽媽指示處理事情，爸媽犯罪她都不知情，檢察官偵查時都讓她很害怕，反控檢方不正訊問。

楊宇晨捲入潤寅詐貸案，事情曝光前父母搶先潛逃海外，楊則涉嫌遵照父母指示，在台灣處理湮滅證據、洗錢事務，她被檢方查出將潤寅旗下各公司的帳戶，以匯款及提領現金等方式，領出逾2500萬元。楊去年9月20日準備出境時，在機場遭檢調攔截後，羈押至今。

楊宇晨今哭訴，去年9月20日落網、12月23日檢察官提訊時，她沒有律師陪同，當場表明不想開庭，但檢察官仍然對她訊問，雖然沒有強迫，但心裡很害怕，沒有任何意見可以採納，講出來的話也不敢變更；此外，她覺得這是父母做的事，檢察官每次提訊，都告知她又有人被羈押，讓她心裡壓力很大。

檢方則回應，楊宇晨指控涉及檢方聲請調查證據及出證方法，因此要求楊宇晨表明遭不正訊問的具體範圍或內容，之後再具狀表示意見。

法官當庭諭知被告方閱覽偵訊光碟後，至少於下次開庭前1天提出資料，指明遭不正訊問的內容，供下次開庭勘驗。

(中時 )