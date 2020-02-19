蔡英文總統今接見「『第21屆國家建築金質獎』及『第16屆國家品牌玉山獎』得獎人」；民進黨立委鍾佳濱出席中常會前受訪指出，中國砂石佔台灣進口砂石的3成，總統會中指示經濟部，因應未來營建業成本上升，目前在台灣東部或南部河川疏濬的砂石，應該用來填補中國進口砂石不足的需要。

鍾佳濱表示，若台灣能加強本身供應能量，未必要靠進口，台灣不是非得靠砂石進口的國家，主要是台灣本土砂石供應及環境維護如何取得平衡點。

鍾佳濱轉述，今天與會的營造業者，主要關心的砂石供應跟勞動力的缺乏的問題，並向總統指出，砂石的缺料可能短時間，中國進口台灣的砂石目前無法得到需求上的補給，對產業可能會有所影響。

他說，總統已經當場指示經濟部次長曾文生，經濟部也在場表達，進口的中國砂石，除了短期內的波動，還有年初中國疫情影響，進口砂無法即時補充，未來使國內營建業者原料成本上升一事，已經有加強處理。

鍾佳濱轉述，主要對策方案是，目前正處於枯水期，各地方政府正在發包的河川疏濬，目前在東部或南部河川疏濬的砂石，應該來填補中國進口砂石不足的需要。

他說，中國進口台灣的物資原料很多樣，兩岸經貿互動頻繁，中國原物料無法出口，影響了全世界包括台灣，相關產業界就受影響。

他表示，可以衍伸推論，這是長期，台灣若太多市場及原料仰賴中國，當然會受到影響，所以分散風險、原物料及市場是有必要的，像砂石這麼沈重的原物料，最方便的當然是跟對岸進進口。

(中時 )