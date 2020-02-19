美股道瓊工業指數周二雖收低，但科技股為主流NASDAQ（店頭市場）卻逆勢走高，激勵台股短多士氣，把蘋果Q1營運目標未能達陣利空暫甩一邊，由雙王台積電、股王大立光領軍電子股強彈，加上傳產之台塑四寶、長榮，金融族群之國泰金、富邦金與兆豐金等重量級集團股助攻，使大盤開高走高，再度扭轉空方氣勢，短線續由多方主導發展。

加權股價指數收盤大漲109.86點，報11758.84點，單日漲幅0.94%，成交1368.8億元。盤勢陸續收復11700點、5日線、10日線及月線，未來3~5個交易，仍將伺機再挑戰上檔季線11796點，若果得收復並站穩季線之上，則盤勢波段仰看萬二大關及歷史高點12,682點並非是夢。

業內人士指出，電子股今呈百花爭艷榮面，除矽晶圓之台勝科、環球晶、嘉晶等強勢表態，被動元件也在上下大震盪後，奮勇站在多方陣營，包括國巨、禾伸堂及大毅等表現不錯。餘毛利率不錯的譜瑞、宅經濟的鈊象與特斯拉供應和大、聯鈞，加上汽車股績優生和泰車等多大漲，係盤勢開高之後欲小不易主因。

目前看起來，外資極短線雖持續調節台積電，但蘋果在2020整體營運前景，並未被法人看淡，加上台積在晶圓代工領域的大客戶多分散得宜，且技術層次領先競爭對手，使台積高層方面，係淡定看待蘋果調整財測，並未修正今年首季營運目標遠因。

業內人士表示，台股波段是否得持穩走高，台積電與股王大立光動態仍是觀察焦點，短期雖有非經濟因素之新冠肺炎疫情影響台企在陸廠復工窘境，但該疫情多被市場評估可在4月相對有效控制，且消費性電子的需求遞延效應，仍將在第二季末或下半年予補上，因此，大盤中期震趨堅架構，不必過分看淡。

(工商 )