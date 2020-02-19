櫃買中心今（19）日表示，為配合政府推動「新南向政策」，並促進國際債券市場多元化發展及商品多樣性，同時增加專業投資人多元投資選擇及滿足分散風險之需求；櫃買中心在金管會的指導與協助下，於去年6月14日公告修正「外幣計價國際債券管理規則」，將伊斯蘭固定收益證券（Sukuk）納入專業板國際債券範疇，並持續推動外國發行人來台發行Sukuk。

在國內Sukuk相關稅制面及投資面法制更加明確後，卡達伊斯蘭銀行（Qatar Islamic Bank, 簡稱QIB）成立之QIB Sukuk Ltd. 已於109年2月7日來台發行國內首檔Sukuk，並同時於櫃買中心及都柏林泛歐交易所（Euronext Dublin）雙掛牌，吸引國內外投資機構熱烈參與認購。

首檔QIB伊斯蘭固定收益證券（證券代碼：F15901；簡稱：P20QIB1），發行總額為8億美元，收益分配率為美元3個月LIBOR利率加碼135個基本點，發行期間為5年期，係經卡達伊斯蘭銀行伊斯蘭律法委員會以及渣打銀行伊斯蘭律法委員會認可符合伊斯蘭律法，且銷售對象僅限於「專業投資人」之資產基礎代理型Sukuk，該Sukuk之信用評等經惠譽公司評定為A級，是相當優質且符合國內機構法人需求的投資標的，可以提供我國專業投資人更多元的投資選擇。

櫃買中心將持續推動外國發行人來台發行Sukuk，期望提供專業投資人更多樣化之投資標的，有利其資產配置之靈活性外，並吸引多元化之外國發行人參與我國之資本市場，以促進我國資本市場之發展。

(工商 )