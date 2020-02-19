謝翔雅因為拍攝電視劇《通靈少女》讓我跟郭書瑤結為好友 。（艾迪昇娛樂提供）

「因為拍攝電視劇《通靈少女》讓我跟郭書瑤結為好友，要強力推薦她主演的電影《傻傻愛你 傻傻愛我》，瑤瑤從《通靈》的仙姑演到《傻傻愛你》的援交妹，都是非常具有挑戰的角色，她這次很努力，因為有水中戲，不會游泳的瑤瑤也努力克服了，真的很了不起！」

郭書瑤在電影《傻傻愛你 傻傻愛我》中飾演援交妹。 （華映娛樂提供）

「《傻傻愛你 傻傻愛我》是一個訴說「愛」的故事，當然也期望社會對唐氏症患者能有多一分關照跟愛、少一分傷害。每個人都有不完美的地方，但也是上天給我們的禮物或試煉，也因為這樣的不完美才顯得美好。」

郭書瑤在電影《傻傻愛你 傻傻愛我》中飾演援交妹。 （華映娛樂提供）

「我對電影中很多台詞都印象深刻，包括患有唐氏症的男主角被歧視他的人欺負時，他不斷說著：『我是喜憨兒請你不要傷害我。」還有他笑著說：「我是喜憨兒，但我不是很喜歡＂憨＂這個字。』聽到時我都忍不住眼眶泛淚，超感動的。」

「想想我的淚點好像滿低的，碰到任何美好的事都會感動到哭，小時候打工的店有賣三明治，一個小妹妹來點餐、希望三明治不要烤，我跟他說烤過比較香、比較好吃，沒想到小妹妹說『可是我奶奶牙齒不好會咬不動』，我聽完立刻轉身邊哭邊幫她點餐，同事還以為我被客人欺負呢。」

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(中時電子報)