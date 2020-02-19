藝人柳翰雅（阿雅）近日上好姊妹小S、蔡康永主持的《花花萬物2》，分享過去經歷的航空奇遇，透露有次出外景在莫斯科被關進小黑屋，10幾個警察拿著槍圍著她們一一地做筆錄，甚至連去上洗手間，都有警察拿槍跟隨，「我們在飛機上，突然有一位空服員隨機點了幾個人，不管什麼原因就叫他們下飛機，其中一位點到我們團隊的攝助。」
阿雅還原被關進小黑屋的過程，「我們團隊的製片就開始溝通，恰巧商務艙旁邊有一個位置，我就詢問能否請攝助坐這個位置，沒想到竟被男空服員狠瞪地叫我出去。」一行人約莫等了一個多小時，來了一位女空服員，眼見要處理相關事情時，女空服員的手機卻響了，自顧地聊起天才對她們說：「你們不受這架飛機歡迎，你們已經犯法了。我們會在法庭上見到你。」於是把所有乘客趕下飛機，阿雅事後才知道，「這樣是要讓其他乘客知道，是我們這群人不讓這架飛機飛。」
阿雅形容當下心情簡直快火大了，接著又被一群警察拿著警棍和槍叫進小黑屋，「連上廁所都警察拿槍跟著，好像我們是暴民！」最後重新花了十多萬元買機票才結束這場災難，該航空公司都沒派人與他們解釋，幽默說這才是「真正的奇遇」。
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(中時電子報)
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