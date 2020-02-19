台13線45公里到46公里處，2路燈倒榻。（巫靜婷攝）

台13線45公里到46公里處，2路燈倒榻。（巫靜婷攝）

台13線45公里到46公里處，銅鑼往三義方向，19日下午2時許，有2根路燈不明原因斷裂，傾倒於邊坡草叢堆上，連帶拉扯上頭電線，民眾見狀趕緊通報鄉公所處理，該路段尚未設置警告及安全維護設施，車輛從旁呼嘯而過，險象環生。

台13縣2座路燈倒塌影響車流。(巫靜婷攝)

(中時 )