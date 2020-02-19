台13線2路燈倒塌 車流呼嘯險象環生 14:372020/02/19 中時 巫靜婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台13線45公里到46公里處，2路燈倒榻。（巫靜婷攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台13線45公里到46公里處，2路燈倒榻。（巫靜婷攝） 台13線45公里到46公里處，2路燈倒榻。（巫靜婷攝） 台13線45公里到46公里處，銅鑼往三義方向，19日下午2時許，有2根路燈不明原因斷裂，傾倒於邊坡草叢堆上，連帶拉扯上頭電線，民眾見狀趕緊通報鄉公所處理，該路段尚未設置警告及安全維護設施，車輛從旁呼嘯而過，險象環生。 台13縣2座路燈倒塌影響車流。(巫靜婷攝) (中時 ) #公里 #路燈 #路段 #處理 #民眾 也許您會感興趣 推薦閱讀 區間測速執法滿月奪命長下坡違規降8成 15:332020/02/15 社會 區間測速執法滿月 違規降8成 04:102020/02/16 地方新聞 買宏碁指定款筆電送好康 04:102020/02/16 《旺來報》 2高山監測相機遭竊 雪霸管理處PO文協尋 09:262020/02/16 社會 灰狼走上萬公里尋愛 2年後下場慘 12:152020/02/16 搜奇 揮別補釘越野路 興隆路3段變平整 15:262020/02/16 生活 警「酒後失態」 店家報警帶回處理 16:322020/02/16 社會 奧運和國際奧會官方帳號遭駭客入侵 推特：帳號封鎖已處理當中 00:212020/02/17 國際 社教館防疫工作森嚴 提供民眾安全休閒處所 16:532020/02/17 生活 東風助威 055大驅2000公里外無敵 04:102020/02/18 焦點新聞 社會熱門新聞 台中木業公司員工家屬確診 緊急停工50餘人自主隔離 - 社會 燒活人？網傳武漢焚屍爐有哀嚎！行家吐駭人真相 - 社會 輸出戰略貨品赴伊朗 技嘉子公司遭搜索 - 社會 悲劇！情人節和男友坐床上 嫩妹下面瘀青了 - 社會 拒求愛慘遭恩客燒死 越南嫩妹絕美照曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。