為促進馬稠後產業園區經濟發展，提供用路人更好的行車道路，嘉縣府執行縣道167拓寬工程。（鹿草鄉公所提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉縣府進行道路拓寬工程，近日芒果樹掛上「移植」牌子。（張毓翎攝）

嘉縣府進行道路拓寬工程，近日芒果樹掛上「移植」牌子。（張毓翎攝）

「大學路護樹聯盟」在臉書上披露此事，擔憂這麼有特色的樹究竟何去何從？（摘自大學路護樹聯盟臉書／張毓翎嘉義傳真）

嘉義看守所前縣道167沿線種滿上百棵芒果樹，鹿草鄉公所已連續5年封路，開放民眾免費採芒果，因嘉縣府進行道路拓寬工程，近日芒果樹掛上「移植」牌子，「大學路護樹聯盟」在臉書上披露此事，擔憂這麼有特色的樹究竟何去何從？縣府建設處回應，芒果樹一定保留並移至同條道路旁；公所說，因應拓寬工程，今年會取消「鹿草打芒趣」活動，但明年擬擴大舉行。

為促進馬稠後產業園區經濟發展，提供用路人更好的行車道路，縣府執行縣道167拓寬工程，預計明年2月底完工；縣府建設處長林聰利表示，原本設計拓寬至24公尺，當初縣府為了保護共600多棵路樹，加寬到約60公尺，另考量路口交通安全，將現地約120棵芒果樹移到道路旁，非異地移植，未來縣道167會變成更寬、更好的林蔭大道。

「芒果樹一棵都不能少！」鹿草鄉長楊秀玉強調，工程設計發包前，公所有要求一定要保留芒果樹，雖今年因應拓寬工程，決定停辦打芒趣活動，不過，已擬定明年將在拓寬後的道路中間綠帶，並擴大辦理活動，公所已與縣府進行通盤考量，未來打芒趣活動一定會持續辦理，屆時邀請大家一起來打芒果。

前年民雄鄉中正大學前的大學路沿線的芒果樹，曾因縣府進行道路工程，面臨被移植或砍除的危機，當時地方發起護樹運動，成功保留百年芒果樹；縣府農業處農林作物科長李秋瑩表示，已草擬「嘉義縣受保護樹木自治條例」，保護縣內老樹或具有文化等特殊價值的樹木，待通過後就能實施。

(中時 )