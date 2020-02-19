林邊鄉人口老化嚴重，但近年疑似有「回春」跡象，在旅遊業小有名氣的30歲鄭佑軒號召好友陳育盈、溫佩璇、呂佩芸等人回到林邊阿公家蹲點，展開一連串小旅行規畫、食魚教育，期許將林邊原有的美好呈現給大眾知道。（謝佳潾攝）

林邊鄉人口老化嚴重，但近年疑似有「回春」跡象，在旅遊業小有名氣的30歲鄭佑軒號召好友陳育盈、溫佩璇、呂佩芸等人回到林邊阿公家蹲點，在觀察這從小既熟悉又陌生的故鄉後，展開一連串小旅行規畫、食魚教育，期許將林邊原有的美好呈現給大眾知道。

鄭佑軒長年從事旅遊業，近年則力推「旅遊新創產業」，強調旅遊與在地、人才創意的連結，而3年前林邊阿公家成了實踐理想的據點，他說，從小住屏東市、對林邊是熟悉又陌生，所以號召好友成立「大小港邊‧熱帶漁林」，進駐阿公開的雜貨店長期蹲點，從返鄉的角度，重新看林邊。

他們進駐的第1年開辦「頂樓辦桌」，以產地到餐桌的概念，讓外界見識林邊的漁村風情，但不到1年的時間，他們陷入茫然。呂佩芸說，「我們是希望挖掘在地舊有的東西、重新包裝後，讓大家迷戀上」，但現在做的好像都是別人有的。

這群平均年齡不到30歲的年輕人，在撞牆期後不久，終於找到自己的路，他們發現家家戶戶都有的「魚線椅」，在遊客眼裡很新奇，而不要的蚵殼還能拿來做蠟燭、盆栽，於是在請耆老當指導老師後，終於設計出專屬的DIY體驗行程。

小旅行的成功，讓4人的努力被看見，林邊漁會、佳冬水產養殖產銷班第7班也找上門合作食魚教育，他們開心地說，起初總覺得自己在鄉村格格不入，但在地人的熱情與無私的協助，讓他們有被認同的感覺。

(中時 )