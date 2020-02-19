國發會為因應疫情對經濟的衝擊，今（19）天上午邀集銓敘部及相關部會副首長研商加速公共建設執行方案，決議將今年公建預算達成率由去年93％提升至95％以上，估計今年公建執行量將會比去年增加近千億，對於帶動今年經濟成長將有相當大的貢獻。

國發會主委陳美伶今日主持這項會議，會中討論「109年度加速公共建設計畫穩定經濟成長因應對策（草案）」及「109年度加速公共建設計畫執行成效措施（草案）」。

國發會表示，與會代表對於這兩項草案全力支持，並提供具體建議，國發會將依討論決定修正後儘速報院核定實施，期使109年公共建設計畫預算達成率達95％以上，發揮刺激景氣，帶動國內經濟成長的目標。

國發會表示，公共建設向為國家發展的引擎，短期具有刺激景氣及增加就業與內需的功能，長期更可蓄積資本存量，促進民間投資及改善國民生活品質。

國發會指出，109年度公共建設經費約5,365億元，如達成率由108年之93％再提升至95％，則執行量可較108年再增加966億元，對於當前經濟情勢，將有相當大的貢獻。

陳美伶於會中強調，公共建設的推動，不僅牽涉層面極廣，有賴第一線同仁一一克服，執行過程中遭遇的天候、環境等挑戰，更使同仁必須面對相當程度的危險，絕非一般工作所能類比。對於這群默默付出的無名英雄，政府除了全力支援他們的工作外，更要給予即時、優渥的獎勵，來感謝他們的辛勞。

(工商 )