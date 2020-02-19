國標女神劉真19日傳出心臟出狀況，裝上葉克膜搶救中，老公辛龍雖透過經紀人回應是健康檢查，但辛龍經紀公司容易文創老闆吳宗憲被問到此事表示，「消息內容必須要讓當事人自己來提供，（辛龍）現在工作當然就是必須要先停下來，專心去照顧。」話中沒有否認傳聞，令人憂心劉真身體狀況。

劉真過去在胡瓜主持的醫療節目《醫師好辣》曾自曝自己健檢結果，「膽固醇非常高，好的跟壞的都很高。」她當時笑稱自己的醫生很妙，說會開藥給自己，讓她可以照舊吃喜歡的食物。她非常喜歡甜食，從西式巧克力到中式麻糬都愛，也很喜歡焦糖瑪奇朵跟蛋，但自從知道膽固醇過高，就一直有在注意，連喜歡的焦糖瑪奇朵甜度也減半。

吳宗憲透露辛龍近況。（資料照片）

劉真近期也曾表示3年前忽然出現嚴重偏頭痛，不只會劇烈疼痛到無法入睡，甚至檢查不出原因，直到某次去做頸椎復健才找到病因，原先就存在頸椎老毛病的她，在超音波和牽引後，才開始好轉。

(中時電子報)