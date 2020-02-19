新冠肺炎疫情蔓延，蘋果公司示警難達成財測，美股周二走低；但台積電(2330)開高走高，股價擺脫利空衝擊，與股王大立光(3008)領軍電子權值股向上，電金奮力聯手，台股開高走高，收盤收漲109點至11758點，上檔反壓在季線及11800點關卡。

台股周二提前反應蘋果公司(Apple)財測利空，台積電周二跌落季線，今早台積電開高並站回季線，台股大漲逾百點，中止近四天以來的跌勢；台股收盤重回11750點之上，重新醞釀反攻季線關卡。台股今日漲109點至11758點，成交金額1368.8億元。今日台指期尾盤結算，短多勝出，台股重新站到短期均線附近。

周三美股表現方面，蘋果發出業績預警，周二美股道瓊指數與標普500指數收黑，但尾盤蘋果跌幅收斂，那斯達克指數微漲收新高點。

周二費城半導體指數下挫1.4%，台積電ADR重跌逾3%。台積電股價已提前反應利空，今天早盤走穩，並開高走高，盤中漲5元至327元，領先台股站回季線。台積電收盤漲4.5元仍在季線以上。

雖蘋果財測示警，但蘋果下半年才會推出年度旗艦新機，主要訂單集中在下半年，加上目前台積電7奈米的產能持續吃緊，台積公司也表示並沒有調整本季營運展望的計畫，台積電今早股價重回季線，股王大立光呼應上漲，電子權值股包括日月光控(3711)以及蘋果供應鏈的鴻海(2317)等齊揚，電子股領軍，國泰金(2882)率領金融股走揚，兆豐金(2886)、第一金(2892)等官股銀行齊漲；汽車股的和泰車(2207)等率傳產上攻，金融及傳產股助攻，台股早盤靠著台積電輕鬆站回11700點；今日短多重新取得優勢，但在上檔面臨季線反壓，下半周預計將持續震盪整理之格局。

台股在上周四逼近農曆年後大跳空缺口，套牢力道沉重，壓抑指數反彈走勢；今日收上5日線及月線，延續多方機會。目前台股下檔強力支撐為半年線的11400點附近，上檔壓力為季線的11800點附近。台積電今日重新站回季線，將成為台股持續上攻的領頭羊。

(時報資訊)