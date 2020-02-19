為因應COVID-19（新冠肺炎）疫情對經濟的衝擊，國發會研提加速公共建設執行對策，期使109年公共建設計畫預算達成率達95%以上，發揮刺激景氣，帶動國內經濟成長的目標。

國發會主委陳美伶依行政院院長蘇貞昌2月13日院會要求國發會及工程會全力協助加速公共建設推動的指示，於今(19)日邀集銓敘部及行政院相關部會副首長，就國發會研擬之「109年度加速公共建設計畫穩定經濟成長因應對策」及「109年度加速公共建設計畫執行成效措施」開會研商。各與會代表對於前述二項草案均表支持，並提供具體建議，國發會將依討論決定修正後儘速報院核定實施，期使109年公共建設計畫預算達成率達95%以上，穩定經濟成長。

國發會表示，自今年1月中國大陸爆發疫情以來，對我國經濟影響正逐步擴大。根據主計總處最新發布的經濟預測，若疫情持續達3個月，將使我國經濟成長率至少減少0.35個百分點以上。鑒於公共建設向為國家發展的引擎，短期具有刺激景氣及增加就業與內需的功能，長期更可蓄積資本存量，促進民間投資及改善國民生活品質。經統計，109年度公共建設經費約5,365億元，如達成率由108年之93%再提升至95%，則執行量可較108年再增加966億元，對於當前經濟情勢，將有相當大的貢獻，因此有必要以具體的因應對策及加速執行措施，衝高執行量能，使資源發揮最大效益。

(時報資訊)