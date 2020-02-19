新冠肺炎如果發展成常態化，創造一個適應疫情的工作環境，將不可或缺，其中科技工具將扮重要角色，尖端應用的黑科技將應運而生呢？黑科技將成為新冠肺炎後的投資新顯學？統一投信指出，黑科技將包括：「遠端辦公」的多人線上視訊會議、檔案共享、線上健康打卡、資安系統等，以及「無人化服務」的無人機消毐或運送物品、機器人送餐、智慧快遞櫃、智慧飯店自助入住，還有「智慧醫療」應用則有搭載AI功能的紅外線遠端體溫測量追蹤回報、遠端醫療看診與疫情監控等。

最新一期《財訊》雙週刊也以「黑科技突圍」報導當下最夯的科技應用，回憶2003年，當時還沒有智慧手機，行動電話只能打電話、收訊息。上網全靠固網，全球網路使用者7.2億人；目前全球上網人數達38億人，較2003年成長四倍以上，並首度超過人口總數77億的一半，亞太區就占了53%。

統一全球智聯網AIoT基金經理人林鴻益表示，目前在AIoT應用上發展最快的區域是中國，原本政策就是往這個產業升級方向發展，現再加上疫情的發生，目前幾近全民隔離或低接觸狀態，為了防疫、人員管制及居家隔離等衍生出來的需求，突顯了AIoT相關應用的重要性，也加快落實在生活層面，提升了大眾對這些新科技的接受度與熟悉感，推動企業相關資本支出的意願與需求，將會進一步強化AIoT長線發展趨勢。

林鴻益指出，企業短期因應遠端辦公，急需採購且立即可取得的是雲端軟體系統與服務，以及隨之須加強配備的資安解決方案，後續預料雲端硬體設備的需求亦會提升。網路傳輸流量與速度的需求大增，則更加確認新一代通訊技術5G是必須發展的方向。人工智慧化設備與服務滲透率提升，AI晶片及商業應用相關族群長線受惠。

儘管短期5G在基地台布建或5G智慧手機的上市時程都因疫情打亂節奏，但這只是短期干擾，預料在疫情和緩後，廠商會積極加速追趕。因此，5G、AI、雲端這些長線趨勢受惠族群，若短期有拉回，皆是可逢低擇優布局的標的。另一個值得股市震盪時期逢低布局的族群是電動車零組件供應鏈，是長線趨勢相當明確的產業。

《財訊》報導指出，自動化倉儲系統的應用也從工廠搬到公共場所，應用在消毒的原理大同小異，就是把原來要搬的貨品，變成消毒工具，透過掃地機器人移動的原理，在醫院或機場等地消毒，例如在上海的鈦米智慧消毒機器人已進駐武漢等數家醫院，執行消毒工作，還有已經上市的東富龍、易聯眾、朗科智能等，都推出消毒機器人。可以想見，種種智慧型服務機器人，未來將有更多元化的應用。

(時報資訊)