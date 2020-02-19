大陸新冠肺炎疫日趨嚴重，目前已逾80處城市實施「封閉式管理」，許多台商、台幹暫時無法，也不願冒著生命危險前往大陸。台中市議員王立任接獲台商陳情，他們的子女在今年大選前就跟著父母回台投票，順便回來過年，卻碰到疫情無法前往中國繼續完成學業，不僅就學有問題，還面臨即將準備畢業或考試的窘境。

王立任指出，他日前接到邱小姐陳情，她小孩是東莞台商子女學校高二學生，大選前即已回台投票，並順便回來過年，卻碰上新冠肺炎疫情蔓延，造成他們現在無法前往東莞，小孩學習可能中斷。邱小姐詢問過不少學校或管道，卻四處碰壁求助無門；身邊還有正值國三、高三時期的學生，除就學問題外，還面臨即將準備畢業或考試的窘境。

王立任認為，邱小姐事件非單一個案，特與台中市教育局副局長劉火欽研商因應辦法，要求教育局必須盡快研究一套SOP，針對台商子女就學問題提供解套措施；除讓家長安心，孩子的受教權利更不可因特殊狀況而有所差異，造成學生學習中斷。

劉火欽建議，台商子女可先至居住地附近的學校隨班附讀，另一方面，教育局將與教育部協商學分成績採納的部分，讓學生將來如果回到原校時，相關學分得以被承認。劉火欽強調市府會積極與中央討論出更完善的施行辦法，不讓孩子的求學權利被剝奪。

(中時 )