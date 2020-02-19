F-16戰機演訓飛官吳彥霆殉職 空軍戰管遭彈劾 14:442020/02/19 中時 趙婉淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 監察院下午召開記者會，說明空軍F-16戰機演訓撞山致飛官吳彥霆殉職的彈劾報告。（趙婉淳攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 空軍F-16戰機於2018年6月4日在新北市五分山失事，飛官吳彥霆不幸殉職，監察院於本月4日確定彈劾空軍戰管中心攔管史青年等5人，監委包宗和、仉桂美與林雅鋒今天下午3點召開記者會說明調查報告與彈劾案文。 花蓮基地編號6685號F-16單座戰機，在2018年6月4日下午1點15分從花蓮機場起飛，執行萬安41號演習，爬升至1萬5千呎往北飛行，在1點半約在彭佳嶼北方轉彎開始下降高度，執行定向攻擊目標基隆港，約在目標前14浬回報進入雲層，約在1點44分光點消失在新北市五分山。 (中時 ) #彈劾 #空軍 #戰機 #五分山 #新北市 #吳彥霆 #監察院 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北運將口罩配售 10分鐘就買到 04:102020/02/15 地方新聞 新北市38處公有市場 2月份租金打8折 15:422020/02/15 社會 久占道路廢棄車輛 新北警強力取締拖吊 21:302020/02/15 社會 中央500億助觀光振興紓困 新北市：建議給予補助 15:052020/02/17 政治 居家檢疫4431人全國之冠 侯友宜成立關懷中心統一指揮 09:492020/02/18 政治 新北警、校外會聯巡出擊 關心學生校外安全 20:052020/02/18 社會 監察院批司法院 不當限縮釋憲權 23:492020/02/18 政治 新北台中 取消開學典禮 04:102020/02/19 生活新聞 居家檢疫增 新北設關懷中心 04:102020/02/19 地方新聞 新北支持影視產業 保留拍攝場景 04:102020/02/19 地方新聞 政治熱門新聞 如何看韓國瑜這人？數千韓粉一面倒給「這答案」 - 政治 韓國瑜問陳時中「Yes or No」 網看完反應一面倒 - 政治 隨文山伯退黨 韓粉：後悔聽謝龍介的話 - 政治 罷韓連署數量創新高！高雄市府回應了！ - 政治 「罷韓」議員參加這活動 韓粉決定倒戈？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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