空軍F-16戰機於2018年6月4日在新北市五分山失事，飛官吳彥霆不幸殉職，監察院於本月4日確定彈劾空軍戰管中心攔管史青年等5人，監委包宗和、仉桂美與林雅鋒今天下午3點召開記者會說明調查報告與彈劾案文。

花蓮基地編號6685號F-16單座戰機，在2018年6月4日下午1點15分從花蓮機場起飛，執行萬安41號演習，爬升至1萬5千呎往北飛行，在1點半約在彭佳嶼北方轉彎開始下降高度，執行定向攻擊目標基隆港，約在目標前14浬回報進入雲層，約在1點44分光點消失在新北市五分山。

(中時 )