健保署今（19）日宣布，為因應新冠肺炎防疫期間，「非」健保特約醫事服務機構將可查詢就醫民眾的旅遊史及接觸史，盼能強化第一掌握病人是否有新冠肺炎特定地區的旅遊史，或與確診病人有無接觸，全面縮小防疫的缺口。

健保署說，即日起開放未加入健保特約的醫事服務機構也能申請與健保資訊網服務系統VPN連線，只要向中華電信申請網路服務（有線、無線皆可），然後至健保署分區業務組提出申請，依照相關作業手冊登入及取得授權的權限後，不必插健保卡，只需鍵入患者的身分證或居留證號即可。

針對有學者質疑插健保卡旅遊史全都露，是否有法理依據？健保署指出，健保與移民署的資料串聯是配合中央疫情指揮中心評估疫區疫情發展而定，「並非全國國民的旅遊史全都露」，是盡力符合防疫必要性之最小侵害性，嚴重的人身自由的限制（例如武漢台商返台被安排送入檢疫所隔離），也授權疫情指揮中心。

健保署強調，政府對於特定地區旅遊史資料揭露及利用，均追求其必要性。再者，連結時間絕非毫無限制，目前指揮中心也指示，「提示名單」僅限於特定地區14日內和30日內旅遊史，超過30天以上者則存入健保資料庫，不在提示名單之內。

健保署表示，在行政院副院長陳其邁、衛福部長陳時中指示下，以健保卡勾稽有中港澳旅遊史及確診病患的接觸者，並且在本月15日加入民眾出境至高風險地區、而由第三國回台的名單，對於醫療院所掌握疫情大有幫助。

不過，健保署提到，由於本套旅遊史查詢系統，目前僅限於與健保特約的醫事服務機構，至於某些專門收治自費診療如整形、醫美或高端健檢的醫事服務機構則因為未與健保特約，也就沒有VPN連線，醫療人員無法得知就診者是否為高風險族群，為此健保署決定在防疫期間，開放非健保特約醫事服務機構也能申請VPN連線，但查詢項目僅限於「特定地區旅遊及接觸史」。

根據健保署截至18日的統計，全國醫事服務機構開業共有34,407家，已與健保特約醫事機構計29,089家（未特約5,318家）。另外，在此防疫期間，尚未與健保特約的醫事服務機構都可來申請VPN連線，但相關的網路服務費用需自付，詳情可至健保署全球資訊網查詢。

(工商 )