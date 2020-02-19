人氣樂團「蘇打綠」主唱吳青峰在休團期間，單飛持續個人音樂事業，包括參加大陸歌唱節目《蒙面唱將猜猜猜3》，並接下《明日之子2》節目主持棒，去年也推出個人首張專輯《太空》，以音樂見長的他，去年底首度代言手遊《劍與遠征》，代言費高達七位數。據《時報周刊》報導，有YouTuber不滿他沒做好代言人功課，也有網友批評他「身為代言人對於遊戲卻不熟悉，真的很失格」，對此遊戲行銷經理出面回應：「青峰是非常稱職的代言人」，強調合作期間增加許多玩家，雙方合作愉快。

常在網路分享遊戲實況影片的YouTuber「DA」拍攝影片抱怨，去年底廠商在台北市的「ATT SHOW BOX」盛大舉辦玩家見面會，是「這輩子看過最差勁的粉絲活動」，批評青峰對遊戲完全不懂，上台只顧著和前三排的自家粉絲互動，當天玩家真正有興趣的小遊戲，被廠商無故暫停，此外更直指青峰和活動主持人張兆志不斷地開無聊、低級的玩笑，「毫無一絲對玩家的尊重」。YouTuber「啾啾鞋」也留言：「我覺得根本不用花這麼多錢請青峰代言，想也知道他不可能有時間玩。」還有網友怒批「身為代言人對於遊戲卻不熟悉，真的很失格。」

擁有豐富音樂創作實力的吳青峰，去年首度代言手遊《劍與遠征》。（翻攝臉書）

對此，《劍與遠征》遊戲行銷經理王子睿今出面回應：「青峰是非常稱職的代言人，合作期間也因為他增加了許多喜歡《劍與遠征》的玩家。雙方合作非常愉快。在去年底玩家活動的安排上與玩家的互動非常好，但因當天湧入大批的玩家，若有處理不好的地方非常抱歉，未來會努力改善。」最後仍不忘說到「謝謝支持這款遊戲的所有玩家。」

雖然過去不曾玩過手遊，但接下手遊代言的吳青峰，除了大讚廠商「很大膽」，也打破自己以往對遊戲的想像，先前他在臉書上分享對《劍與遠征》想法：「藝術品般的遊戲角色美學娛樂兼具，隨興放置風格，原來遊戲也能這樣隨意輕鬆」，和他個人充滿想像色彩的音樂創作不謀而合。22、23日吳青峰也將在台北小巨蛋舉行「太空備忘記」個人演唱會，近期閉關練團力求完美演出。

(中時 )