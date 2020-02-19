新冠肺炎疫情持續加溫，新冠病毒的傳染力究竟就多高？答案也出爐了！胸腔重症醫師蘇一峰在臉書上公布一份由中國、美國雙方研究合作的新型冠狀病毒(COVID-19武漢肺炎)的案例分析結果，由中國大陸提供今年1/26以前的全國數據資料，再由美國佛羅里達大學公衛學院的Yang Yang副教授團隊進行分析，研究中總共包含中國8866例新冠肺炎的分析，其中包含4021例確診個案與4845例懷疑個案。

其中最受矚目的就是傳染基數RO值為3.77，代表1位新冠肺炎患者的傳染人數接近4人，這讓蘇一峰醫師驚呼「非常高」，此份研究也發現死亡高風險族群為年紀大、男性、嚴重肺炎、還有住在武漢，當年紀70歲以上時，死亡風險提升為33倍，嚴重肺炎時提升為64倍，男性為2.6倍，生病時住在武漢時提升3.5倍！

中研院院士賴明詔日前受訪時曾表示，判斷病毒的傳染力看RO值，若從1人擴增到3人，代表病毒的RO值是3，當年的SARS是0.5，而且發燒才會傳染，能夠有效用量體溫作為篩檢工具，但新冠病毒卻是沒有症狀就有傳染力。

蘇一峰醫師於臉書PO出新冠肺炎RO值為3.77之後，也引發許多網友討論，有網友認為打臉之前鍾南山的論點，也有網友認為以此推論，台灣未來不太可能沒有社區感染，恐怕要有所心理準備。

(中時電子報)