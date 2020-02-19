台鐵劉姓段長前年中午在火車月台上，邀女下屬與他一起坐在候車椅，趁與她談話時將手伸入她的牛仔褲後褲縫，撫摸其臀部；新北地院將劉男判刑4月、可易科罰金，高院維持刑度，但給予他緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並不得騷擾被害人確定。

已遭公懲會判決休職6個月的劉男，一審遭判刑4月，但檢察官不服提上訴，主張劉男在偵查及一審審理中都飾詞狡辯，拒不認罪，不但未與被害人和解，甚至指控她為獲取較輕鬆之工作才構陷，對她造成二度傷害。

檢方認為劉男沒有悔意並態度惡劣，一審只判刑4月顯屬過輕，但高院認為，劉男已與被害人達成和解，考量他遲至高院審理時才願意認罪，過程中已造成被害人一定程度之傷害，，因此駁回檢察官與劉男的上訴。

但高院認為，劉男因一時失慮致罹刑章，且在高院審理期間已與被害人達成和解，並表示誠心致歉，承諾不再以任何方式聯絡騷擾她或透露相關案件內容，被害人也同意法院在被告認罪後給予緩刑宣告，高院因此宣告緩刑2年，以勵自新。

合議庭表示，考量劉男的行為，已對被害女子造成心理壓力，諭知緩刑期間付保護管束，並命他在緩刑期間內不得直接或間接對被害人為騷擾、跟蹤或其他非必要之聯絡行為，亦不得洩露本案相關內容於第三人。

(中時 )