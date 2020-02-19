立法院將於21日開議，行政院長蘇貞昌將率行政團隊赴立院施政報告並答詢，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬昨接受電台專訪表示，為讓執政團隊專心防疫，明黨團會議擬提議，黨團成員質詢時間從30分鐘縮減為15分鐘，但不會要求其他黨團也這樣做。對此，在野黨團今皆表示，會利用時間有限的時間質詢，做好監督角色，不會縮短質詢時間。

針對民進黨團拋出質詢時間減半，大黨即便縮短一半質詢時間，整體發言時間還是比小黨多，民眾黨還是會照自己的步調走，不會縮短質詢時間，希望藉由質詢點出執政黨的缺失，扮演好在野黨監督的責任。

時代力量黨團總召邱顯智也說，當天總質詢人數按照政黨比例分配，時力僅分配到1人質詢，所以會好好利用時間來質詢，沒有縮短質詢時間的問題。

對於在野黨不跟進縮短質詢時間，鄭運鵬今表示，當時表達縮短質詢時間是民進黨團幹部建議黨團委員，本來就沒資格限制其他黨團或非民進黨立委。

鄭運鵬解釋，縮短執政黨立委質詢時間主要是執政黨認為行政院防疫工作為重，希望縮短每日質詢時間，不要把首長們都綁在立院，耽誤指揮；另外，520總統就職後馬上有法定總質詢的機會，甚至防疫紓困特別預算時還有特別預算質詢機會，所以希望執政黨委員質詢時間可以盡量縮短。

(中時 )