為提升台北市技職教育與產業鏈結合，台北市教育局首度與勞動局及職能發展學院開辦首屆「車輛維修產學訓專班」，主要目的是輔導高三學生在畢業後能直接投入職場安定就業，預計將有496小時的課程，錄取20名學生，完訓後就可取得專案汽車修護乙級技術士技能檢定證照。

少子化的時代來臨，教育局為培育學生有一技在手的能力，特別開設「車輛維修產學訓專班」，主要對象為高中職3年級的學生且已取得汽車修護丙級證照，就可免費報名課程，即日起開始報名至3月3日截止，培訓期間為3月9日至6月24日，高3應屆畢業生則可由學校統一報名參加，訓練經費由教育局負擔。

教育局表示，課程內容將包含器具使用與保養、汽車引擎修護等專業技能，盼學生能早日接觸實務相關技術，以利日後職涯發展，專班期間課程共計496小時採周一至周四密集培訓，完訓後即可取得專案汽車修護乙級技術士技能檢定證書，並且會幫助學生媒合就業機會。

景文高中校長黃景生指出，培養高中生一技之長是非常重要的事情，景文高中高職部也開設特色課程，像是照服科學生在高二就有機會能拿到照服執照，畢業後就能選擇直接工作或升學，不怕沒工作，永遠有錢賺。

(中時 )