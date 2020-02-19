岩田健太郎述說「鑽石公主」號上實況

爆發群聚感染的「鑽石公主」號新冠肺炎疫情擴散，如今已有超過500人確診。由於各方壓力排山倒海而來，日方19日已讓經過14天隔離檢疫，呈現陰性反應的約500名年長者下船。

而船上的狀況究竟有多糟，日本傳染病學專家、神戶大學教授岩田健太郎說出了個人的親身經歷。

「我今天登上了鑽石公主號郵輪，一天就被趕下船。在影片中我想說一下這一天的經歷。」

據《觀察者網》19日報導，岩田2月18日晚透過YouTube，述說自己幾經波折，18日終於登船。他把「鑽石公主」號比喻為「新冠肺炎病人製造機」。他說，船上防控措施極差，情況令經歷過「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）和伊波拉病毒疫情的他都「打心底覺得害怕」。他想提意見、改變現狀，可是還不到一天就被趕下船。

岩田神戶大學醫學部附屬醫院傳染內科的主任，先前他曾在千葉縣龜田綜合醫院傳染內科任職，目前龜田醫院也收治了新冠肺炎患者。

岩田因多次收到來自船上的求助，請他上船看看，所以提出上船申請。一名厚勞省官員17日致電岩田，通知他可以上船。於是岩田乘新幹線從神戶前往橫濱，不過途中厚勞省來電說，讓他上船這件事受到強烈反對，但對方不能說是誰反對，也不能告知反對的原因。岩田推測，顯然是上面有人不想讓他上船。

幾經波折後，岩田總算上了船，而他的評語是：「真的很恐怖！」岩田說，自己幹這行超過20年，曾有多次和傳染病搏鬥的經驗，因此知道如何不被傳染，也清楚怎麼不讓別人感染，更明白如何防止疫情在一個場所內蔓延。所以原本並不怎麼害怕會被傳染。

「但鑽石公主號艙內，真是太慘了。連我都打心底害怕，我已經覺得，自己完全有可能已經被感染了。」岩田說，傳染病學上有紅、綠區的概念。「完全沒有病毒的安全區」和「可能存在病毒的危險區」必須徹底區分。在紅區，要穿戴好防護裝備（PPE），而在綠區，不防護也行。

他說、像這樣分隔防護，是傳染病防控的基本準則。可是在船上，根本不管什麼紅、綠區，完全分不清哪裡是危險區，哪裡是安全區。而病毒用肉眼是看不見的，完善隔離才是保護自己的第一步。

對於這個問題，岩田隨後在推特上舉了個例子。防衛省推特發佈了一張自衛隊員身著防護服，在船上消毒的照片。岩田指出，船上根本不分區，這樣穿防護服也不知道還有沒有意義。在紅區穿防護服是有意義的，但是從紅區穿防護服直接進入綠區，病毒可能附著在防護服上，導致進一步擴散。岩田補充，自衛隊並沒有錯，這種事情本應該由防控專家指導。

船上什麼樣的人都有，「有人穿了防護服，戴了手套。有人戴口罩，有人不戴。有人戴了N95，有人沒戴N95」。岩田說，甚至有人發燒後，直接從艙房走到醫務室。如今已經有2名厚勞省檢疫人員和一名急救人員感染，岩田問了相關人員，有人說，「哎呀，我們還以為自己不會被傳染”，岩田對這感到非常驚訝。

(中時電子報)