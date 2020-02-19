日本厚生勞動省公布本月3日抵達橫濱港的鑽石公主號上感染新冠肺炎的情形，結果3711名乘客和工作人員當中，有542人確診感染，其中有5名台灣人。

厚勞省公布的資料中，以年齡來看，10多歲以下的2人、20多歲的23人、30多歲的23人、40多歲的25人、50多歲的50人、60多歲的129人、70多歲的235人、80多歲的53人、90多歲的2人。

以國別來看，日本247人、美國77人、加拿大45人、澳洲37人、阿根廷2人、英國8人、菲律賓43人、烏克蘭2人、香港17人、台灣5人、紐西蘭１人、大陸24人、印度8人、葡萄牙1人、泰國2人、馬其頓1人、羅馬尼亞2人、法國3人、德國２人、吉爾吉斯1人

、以色列3人、智利1人、義大利2人、印尼4人、哥倫比亞1人、俄羅斯1人、馬來西亞2人。

每天的感染人數為，2月５日10人；６日10人；７日41人；８日３人；９日６人；10日65人

；12日39人；13日44人；15日67人；16日70人；17日99人；18日88人，都已送往醫院治療。

被感染的有24人重症，其中有人在集中治療室接受治療，還有1名沒有被感染但目前病重的人。

(中時電子報)