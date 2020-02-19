高雄市長韓國瑜日前召開市府新冠肺炎應變指揮中心會議，對於新冠肺炎首起死亡案例，韓問衛福部長陳時中是不是社區感染，「Yes or No？」對此，資深主播張雅琴直言，韓面臨罷免案，還是低調為妙，「你不說話沒人會當你啞巴」。名嘴謝寒冰則反問張雅琴「難道不想問陳時中，這例到底是不是社區感染嗎？」

謝寒冰稍早開直播提及此事，並表示韓連講一句算不算社區感染，究竟Yes or No，張雅琴都要跳出來說嘴！謝寒冰直言，陳時中是指揮中心指揮官，究竟是不是社區感染，就是要陳時中講清楚。他說一開始陳時中說這例可以說是社區感染，後來又發新聞稿否認，謝寒冰說態度變化就是防疫中心，要道歉的是防疫指揮中心，怎麼跟韓國瑜有關呢？

謝寒冰反問張雅琴，難道不想問陳時中，這例到底是不是社區感染嗎？謝寒冰說類似狀況發生香港、日本、新加坡，就直接講社區感染，只是防疫中心怕引起恐慌，改成社區傳播，「民眾不會焦慮嗎？」謝寒冰指出，很多醫學專家說社區感染是必然發生，只是早晚的問題，南韓、新加坡、日本、香港都發生社區感染，台灣發生是遲早的問題！「所以必須說這些人真是夠了」！

此外，罷韓第二階段連署已超過30萬，目前往40萬份邁進。對於有聲音傳出要韓國瑜考慮自己辭職，減輕社會成本，謝寒冰批，真正浪費社會資源、社會成本的就是罷韓的人。謝寒冰提及，如果韓真的辭職，就會被說沒有擔當、怕丟臉、怕輸，知道事情不對就落跑。他認為，韓不管怎麼做，罷韓的人都有說法。謝認為，韓現在不用做任何事，對罷韓活動連理都不要理，做好市長份內該做的事，想盡辦法在罷韓結束前，幫高雄市民多做事，至於結果如何，就交由市民決定。

(中時電子報)