潤寅公司被控詐貸386億元，千金楊宇晨也涉協助洗錢遭起訴，甚至還扯出與前立委羅淑蕾的債務。楊宇晨今開庭否認犯罪，辯稱她只是協助媽媽處理匯款，對於細節機乎都推稱不清楚，她也是遇到羅淑蕾後，才知道媽媽拿她印章蓋本票，並聲請傳喚羅等人出庭作證。

楊宇晨表示，她沒有參與公司任何營運，只有聽說公司狀況不好，去年5月31日媽媽突然告知要出國，請她幫忙去公司收拾東西，才知道公司要結束營業，當時她也很驚慌，後續匯款都是遵從媽媽指示，包括律師費、公司小姐遣散費等，但不清楚細節。

楊宇晨說，母親原本在南投借她名義買房，說將來要贈與給她，但父母出國後，她和舅舅王振賢、前立委羅淑蕾相約碰面，原以為是要幫媽媽還款，到場才知道媽媽用她印章在本票上蓋章做擔保，羅當下告知，印象中共欠5、6000萬元，若把南投房子移轉，就會把本票歸還。

另針對檢方查扣的600萬元，楊宇晨解釋都是自己的錢，包括以前工作儲蓄及在前夫公司領的薪水，前夫另有給她一些錢，因媽媽把她掛名股東，且有幫公司作保，擔心被討債、凍結帳戶，才會陸續提出來。

辯護律師補充，楊宇晨前夫有個帳戶存約1千萬元，提供給楊日常使用，婚姻結束後楊就提領一空，留在身邊當私房錢，總額肯定超過600萬，除聲請調查前夫帳戶，證明存楊確有600萬資力，與潤寅無關，另也聲請傳喚羅淑蕾等人作證。

檢方回應，被告方聲請傳喚證人，卻未提出待證事實，另對於600萬元來源，楊宇晨說詞反覆，還曾自述200萬元來自潤寅，且現金來源本有多端，縱使調查前夫帳戶，也無從證明現金確切來源，因此認為無傳喚證人、調查帳戶必要。

法官則請被告方具狀表明待證事實，提供法院審酌是否傳喚證人，另因楊宇晨前夫與本案無關，無法直接調查其帳戶，只能函詢請他說明情況，庭後諭知被告還押，下次開庭日期3月13日。

(中時 )