因應武漢肺炎疫情制訂的防疫特別條例與6百億元紓困特別預算草案；民進黨團立院總召柯建銘今中常會前受訪表示，若朝野有共識，希望比照SARS期間，排除一個月協商期，3月初就能通過防疫條例與特別預算。
至於民眾黨與其他黨團也提出自己版本，柯建銘說，很好啊。假如有比較好的部分，當然可以放進來，這個可以等協商再來處理，因為這是不分黨派、不分藍綠。希望朝野用最大誠意來處理這個條例案預算。
行政院將提出武漢肺炎防疫條例草案，並送立法院審議。目前防疫紓困相關預算匡列約為600億元。
柯建銘今表示，明天行政院會將通過特別條例，馬上送到立法院，立法院週五開議時，條例就已經在立法院。黨團會提出逕付二讀，改列為下週二的討論事項，希望下週二就能通過。
他指出，他希望朝野要有共識，比照過去SARS期間，排除一個月協商期，這樣下週一協商有結論，下週二就可以通過；24日請立法院長游錫堃處理協商。
他說，條例只要25日通過，下週四行政院會就會通過特別預算，並送到立法院審議，立法院以最快速度在3月3日請行政院長蘇貞昌到立院備詢，並付委審查，排除一個月協商期，送到院會處理。最快3月初應該可以把條例與預算全部予以完成。
他強調，不過這一點，朝野要有共識。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。