民進黨團總召柯建銘19日在民進黨中常會前受訪，受訪表示，紓困條列在行政院通過後馬上送到立法院，朝野協商有共識下，條例最快25日通過，預算緊接著送進來，最快3月15可以完成。（王英豪攝）

因應武漢肺炎疫情制訂的防疫特別條例與6百億元紓困特別預算草案；民進黨團立院總召柯建銘今中常會前受訪表示，若朝野有共識，希望比照SARS期間，排除一個月協商期，3月初就能通過防疫條例與特別預算。

至於民眾黨與其他黨團也提出自己版本，柯建銘說，很好啊。假如有比較好的部分，當然可以放進來，這個可以等協商再來處理，因為這是不分黨派、不分藍綠。希望朝野用最大誠意來處理這個條例案預算。

行政院將提出武漢肺炎防疫條例草案，並送立法院審議。目前防疫紓困相關預算匡列約為600億元。

柯建銘今表示，明天行政院會將通過特別條例，馬上送到立法院，立法院週五開議時，條例就已經在立法院。黨團會提出逕付二讀，改列為下週二的討論事項，希望下週二就能通過。

他指出，他希望朝野要有共識，比照過去SARS期間，排除一個月協商期，這樣下週一協商有結論，下週二就可以通過；24日請立法院長游錫堃處理協商。

他說，條例只要25日通過，下週四行政院會就會通過特別預算，並送到立法院審議，立法院以最快速度在3月3日請行政院長蘇貞昌到立院備詢，並付委審查，排除一個月協商期，送到院會處理。最快3月初應該可以把條例與預算全部予以完成。

他強調，不過這一點，朝野要有共識。

(中時 )