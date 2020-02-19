（富時羅素最新任命Helena Fung為亞太區「永續投資長」。圖／富時羅素提供）

全球指數公司富時羅素（FTSE Russell）今（19）日宣佈，Helena Fung加入富時羅素，擔任亞太區永續發展投資主管，將負責富時羅素亞太區的永續發展投資指數及數據分析服務，包括提供客戶端的眾多產品和資料接軌，協助客戶作出合理的投資決策。

富時羅素表示，新任命亞太區永續投資主管的原因，來自亞太市場越來越多客戶或投資人，希望將永續發展投資方法納入各自的投資策略當。

將永續議題或ESG等融入金融商品，是跨國銀行目前推動的主流之一，像MSCI、富時羅素等指數編制公司近兩年陸續增加永續有關的指數商品。富時羅素在全球證券市場發行7200檔相關，讓投資人可以進行盡責管理，並將ESG融入進全球主動和被動的策略規劃，近來聚焦在亞太市場的擴展，中國大陸和日本是兩大先期市場，加總起來已有4300多檔證券商品。

目前約有800檔中國 A 股證券，被納入富時羅素永續發展投資分析範疇，包括氣候相關、 ESG 評級等。日本部份，富時羅素則連小型企業也納入永續發展投資挑選的對象，因此擴大日本證券的研究範圍到約1300檔。

(工商 )