房地產界代銷聞人甲桂林廣告董事長、大隱開發董事長張裕能，正式交棒給第二代-張駿。張駿今天首度在主持淡水「小藍海」記者會時表示，小藍海是我們第一次推出小坪數案子，在這個時代，定調是大隱小坪數的精工宅，去年開始銷售反應很熱，第二期將推出，會新增湯屋等設施。

大隱開發公司淡水「大隱小藍海」今（19）日下午舉行記者會，由大隱開發執行長張駿、甲桂林廣告總經理陳衍豪主持。

醉心藝術多年的甲桂林廣告董事長、大隱開發董事長張裕能，特別把這個案子，交兒子操盤，今天在記者會中公開亮相。

房市春暖花開，大隱開發首推小戶型建案。全案總銷35億、基地2250坪。

張駿表示，這個案子影片，我已看了無數次，要我再看一次，還是會看完。這是我第一次記者會，也預告會有一些讀稿狀況，請大家不要介意。

他表示，小藍海是我們第一次推出小坪數案子，在這個時代，定調是大隱小坪數的精工宅，去年開始銷售反應很熱，第二期將推出，會新增湯屋等設施。

陳衍豪表示，全案主力坪數為22~36坪，是目前房市相當炙手可熱的產品，捷運、生態、學區、醫療都在生活圈中，並且 2020 年第二期開案增加溫泉攀岩特區，未來銷量持續走強，目前已售八成。

大隱表示，大隱深耕紅樹林跨越12年的時間，為台灣創造出一系列，包括：「頤海大院」、「海納川」、「藍海」等水岸豪宅為大眾熟知。

至於小藍海，大隱表示，小藍海是大隱開發第八號作品，延續優良基因小，也特別為年輕人設想，打造買得起的質感小宅，2019 年第一期 A、B 區推出即獲得熱銷好評，2020 年第二期 C、D 區公開增加湯屋攀岩特區，釋放更多的戶數讓希望擁有好生活的朋友也能有機會入住。

小藍海規劃有A、B、C、D 四區面積約2250 坪，231 戶規劃 2+1 房至大 3 房格局，入門款總價不到 1000 萬元，平均總價約落於1200 萬至 1500 萬間，未來將根植於紅樹林傳承大隱聚落獨有的人文氣質。

全案基地附近有華碩買下附近 4,149 坪土地，將規劃研發中心，周邊商城陸續進駐，2022 年比漾廣場加入紅樹林的蓬勃商機，生活享樂機能與日俱增，附近的學區是竹圍雙語實驗小學與中學。

(工商 )