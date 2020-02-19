因應新冠肺炎疫情，2月11日至25日這段延後開學的期間，家中有12歲以下子女的家長可請防疫照顧假，這段期間雇主可不用給薪，但勞動部也提醒，如果這時候雇主要求員工在家工作，有正常提供勞務，就必須正常給薪。

一名在台北工作的科技業勞工林先生（化名）說，因為上小學的女兒延後開學，因此跟太太輪流請防疫照顧假在家顧小孩，但請假的第一天下午，就被公司打電話「召回」，要求他帶著公務機回家工作。

林先生擔心，一位假單上寫的就是「防疫照顧假」，請假的時候也知道這是沒有薪水的，但現在被公司要求在家工作，有一種被凹的感覺，深怕下個月薪資條還是真的「無薪」。

對此，勞動部官員強調，如果勞工請了防疫照顧假，這段期間就是為了家庭照顧用途，但如果雇主要求勞工應服勞務、而且勞工也提供勞務，這樣等於勞資另行規定，並非原本防疫照顧假的用意，這也代表雇主必須要正常給薪。

(工商 )