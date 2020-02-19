在美中貿易摩擦紛擾下，全球經濟表現平疲，國際原物料價格續居低檔，傳統產業需求降溫，108年第4季製造業產值3兆3660億元，季減少6.60%，連續4季負成長，108年全年製造業產值13兆2,195億元，年減5.84%。

經濟部表示，在資訊電子產業方面，電子零組件業產值9,536億元，年減4.14%，其中積體電路業年減1.80%，主因記憶體市況仍淡，客戶拉貨保守，價格下跌所致，惟12吋晶圓代工因5G行動通訊及高效能運算強勁需求，抵銷部分減幅；液晶面板及其組件業因市場供過於求，致產值縮減至1,734億元，年減21.13%；電腦電子產品及光學製品業因美中貿易爭端加速全球供應鏈重組，廠商持續擴增國內產能，加上行動裝置鏡頭接單暢旺，致產值達2,140億元，為102年第3季以來新高，較上年同季增加17.95%，連續7季正成長。

至於傳統產業中，化學原材料業、基本金屬業及機械設備業均受美中貿易爭端影響，國際原物料價格續居低檔，下游需求疲弱，致產值分別年減21.55%、15.76%及13.49%；汽車及其零件業則年增7.72%，結束106第4季以來連續8季負成長，主因小型轎車改款新車上市熱銷，加上外銷市場回溫所致。

108年全年製造業產值13兆2,195億元，年減5.84%，其中以化學原材料業、基本金屬業及機械設備業減幅較大，分別年減17.97%、10.86%及10.73%；電子零組件業年減6.21%，汽車及其零件業亦減1.53%；而電腦電子產品及光學製品業表現亮麗，產值年增21.73%，為101年以來最大增幅。

(時報資訊)