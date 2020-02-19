「國民學長」朴海鎮時隔4年以療癒愛情劇《Forest森林》回歸，劇中他一改過往給人的穩重形象，展現帥氣、膽小、調皮或裝萌等模樣，希望透過這部作品帶給粉絲更多面的朴海鎮。該劇由朴海鎮攜手清新女星趙寶兒一同演出，故事描述一對各自帶著內心傷痛的男女，因緣際會在森林小鎮展開同居生活。

《Forest森林》 採取事前製作，回想印象最深刻的一場戲，趙寶兒略帶靦腆地說：「是一段吻戲。」當時兩人必須在大雨中，得站在橋下進到水中拍攝，在沒有台詞、聽不到指導的情況下，導演要他們「自己來」，感到無助的兩人只能順著本能、靠彼此的默契演出，趙寶兒笑說：「都不知道怎麼拍的。」朴海鎮也說：「比想像中拍得時間更長，我們也不由自主...」原來他們離工作人員太遠，聽不到喊卡的聲音，不小心拍成了長吻，成為朴海鎮、趙寶兒至今難忘的一場戲。

朴海鎮與趙寶兒上演聽診器之吻。（圖／愛奇藝台灣站提供）

首次合作的朴海鎮和趙寶兒，談起對彼此的感覺，趙寶兒表示自己是朴海鎮的粉絲，實際相處後發現他非常紳士、幽默，因此合作得很愉快，朴海鎮對搭檔的作品和綜藝都有關注，很好奇女方私底下的樣子，認識後看到她可愛、隨和的一面，想學習她大咧咧的模樣，話才說話就引來趙寶兒驚呼：「我的天啊，怎麼能說是大咧咧的啦！」讓朴海鎮急忙解釋因為自己偏向仔細的性格，相較起來搭檔就比較自在。

在《Forest森林》劇中，朴海鎮飾演的企業經營姜山赫，由心理因素引發「幻覺痛」而住院，因施打鎮靜劑之故，卸下平常高冷的防衛，無意間搶走了女醫師鄭英彩（趙寶兒 飾）的咖啡，成為兩人「結怨」的開始，朴海鎮為了氣趙寶兒，故意在人前裝恩愛，不僅用短舌音稱對方是「小可愛」，要求「眼裡只能看到我」，還抱著大白熊布偶裝萌，肉麻的程度讓女方頻翻白眼。一度開玩笑說要交往的兩人，不知不覺中「假戲真做」，為了雙方曖昧的態度而起爭執，互嗆對方不懂愛，透過近距離接觸來測試心意，趙寶兒還拿出聽診器監聽朴海鎮的心跳，沒想到兩人竟擦槍走火「激吻」近60秒，換搶到主導權的朴海鎮持聽診器測女方心跳，熱吻過程視覺、聽覺都讓人身歷其境，宛如一場「初吻ASMR」，粉絲直呼：「太害羞了啦」。《Forest森林》每周四五於愛奇藝台灣站首播。

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(中時電子報)