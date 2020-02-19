Wecare高雄發起人尹立今天表示，罷免高雄市長韓國瑜的連署書，併同其他公民團體的連署書總數量已突破45萬份，罷韓團體預估3月中旬送件時，有望衝破50萬，尹立也再次呼籲韓國瑜應「知所進退」。對此，高雄市府新聞局局長鄭照新也在今天火速回應此事。

據《中央社》19日報導，尹立今天公布罷韓連署份數已經有近34萬份，若併同「公民割草行動的10餘萬份連署書，合計已超過45萬份，預估到3月中旬第二階段連署書送交選委會，份數會突破50萬份」。此外，尹立也重申，過去任何一個議題的連署，從來沒有像這次如此迅速，在短短半個多月就累積到30多萬份。

鄭照新對此回應，「市府同仁傾全力拚市政，除了疫情控制，也在推動如雙語教育及滿天星計畫等相關教育和持續招商等政策」。鄭照新也強調，「選舉已經結束，肺炎疫情還在不斷變化，此時還在拚政治，只想著搶資源與位子非市民之福，市府不拚政治，每天都為市民往前衝」。

而為了對抗罷韓團體，韓粉們也沒有閒著，近期在臉書社團，開始展開「搶救國瑜大作戰」，一些挺韓直播主擴大力道拍攝、宣傳韓國瑜的高雄市政，韓粉近期也在臉書社團多次轉分享，並呼籲同伴們在第三階段，都出門投不同意票。

(中時電子報)