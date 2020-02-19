南蘇丹農業部長尼克瓦克今天表示，肆虐東非農作物和牧場的蝗蟲大軍，已經抵達飽受飢荒和多年內戰衝擊的南蘇丹。

路透社和英國廣播公司（BBC）報導，尼克瓦克（Anyoti Adigo Nyikwach）說，這些蝗蟲已經越過毗鄰烏干達的南部邊界城鎮馬格威（Magwi）。

肯亞、索馬利亞、厄利垂亞和吉布地正在與數十年來最嚴重的蝗災搏鬥，而蝗蟲大軍如今已經攻進坦尚尼亞、烏干達和南蘇丹。

聯合國表示，沙漠蝗蟲一天可移動達150公里，且能吃掉與自己體重相差無幾的食物，意味一平方公里的蝗蟲一天就能吃掉足以養活3萬5000人的食物。

蝗蟲大軍蹂躪非洲大陸，加劇糧食短缺的危機。在這個地區，多達2500萬人已連續3年深受乾旱和洪水所苦。

聯合國糧農組織（FAO）駐南蘇丹代表馬洛（Meshack Malo）說，這些蝗蟲已經成熟，正在尋找繁衍地點，而這將成為下一波嚴重災情的基礎。

他說：「這些蝗蟲已成深黃色，這意味牠們主要將在此尋找產卵區域。」

馬洛說，由於朝蟲卵噴藥恐汙染土壤，專家小組打算在牠們產卵的地方做記號，14天內再回頭消滅這些幼蟲。

他說，至少2000隻蝗蟲已經越過邊界。在每3個月的繁殖週期間，一隻蝗蟲可繁衍20隻後代，導致大批蝗蟲正在威脅紅海兩岸的農作物。

石油資源豐饒的南蘇丹正從5年內戰逐步復甦，內戰導致這個國家的部分地區在2017年陷入飢荒並迫使1/4人口逃離家園。世界糧食計劃署（WFP）去年12月說，在洪災影響近100萬人後，糧食安全前景令人擔憂。

(中央社)