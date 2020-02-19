弘文中學國際志工團行前遇到肺炎疫情升溫，團員搭機配戴口罩，並攜帶酒精、乾洗手消毒。（弘文中學提供／王文吉台中傳真）

弘文中學師生捐款及台中扶輪社慷慨解囊共20萬元，為泰北漢光小學興建廁所。（弘文中學提供／王文吉台中傳真）

弘文中學國際志工團抵達泰北，隨即進行分組分工。（弘文中學提供／王文吉台中傳真）

弘文中學國際志工團為泰北學童說明「口罩使用時機」。（弘文中學提供／王文吉台中傳真）

弘文中學學生擔任華語教育小老師，設計ㄅㄆㄇ等華語課程。（弘文中學提供／王文吉台中傳真）

弘文中學學生擔任華語教育小老師，設計ㄅㄆㄇ等華語課程。（弘文中學提供／王文吉台中傳真）

弘文中學學生擔任華語教育小老師，設計寫春聯等華語課程。（弘文中學提供／王文吉台中傳真）

弘文中學50名師生組成國際志工團，遠赴泰北傳愛。（弘文中學提供／王文吉台中傳真）

學生分組輪流打理11天的全團三餐，餐點色香味俱全。（弘文中學提供／王文吉台中傳真）

學生分組輪流打理11天的全團三餐，煎法式吐司有點燒焦。（弘文中學提供／王文吉台中傳真）

學生分組輪流打理11天的全團三餐，色香味俱全。（弘文中學提供／王文吉台中傳真）

行善不畏新冠肺炎疫情，台中市私立弘文中學師生組成國際志工團，日前遠赴泰北為偏遠學校興建廁所，協助居民修橋造路，並指導華裔學生進行華語教育。志工團50位師生於9日返國，2天後，中央流行疫情指揮中心在11日宣布提升泰國旅遊疫情建議等級至第一級注意。

弘文國際志工團原有51位學生報名，但行前爆出新冠疫情蔓延各國，其中4名學生因家長擔憂決定退出。最後47位學生與3名師長組團，帶著全校募集的10萬元捐款以及台中扶輪社慷慨挹注10萬元，遠赴泰北千里傳愛，每位師生並攜帶酒精、消毒水及20個以上口罩。

帶團的學務主任賴素真說，沿途大家都落實防疫工作，除搭機、乘車全程配戴口罩，行李及全身消毒等也都不馬虎；團員長途跋涉，越過一個時區前往泰國，在疫情壓力下，行程割捨觀光與人群聚集景點，直奔山區服務學校。

47位學生分工為漢光小學興建男女廁所，並協助整修學校黑板、運動籃球框等，還有熱心團員協助村民開路、修築便橋，改善當地交通環境。志工團學生也擔任華語教育小老師，設計ㄅㄆㄇ、童謠、書法、花燈、詩詞吟唱等課程，指導漢光小學、泰光小學的華裔學生。

此外，11天的志工服務期間，全團三餐由志工學生分組輪流打理，高一尤宇傑回想，晚上跟清晨超冷，當地沒有熱水器，我們利用白天較暖和時盥洗。高三劉芝廷說，這是人生難得的體驗，大家也歡喜無比，在家裡都是媽媽幫忙洗衣的我們，在泰北什麼都要自己來。

校長張輝政表示，去年1月泰北國際志工與漢光小學結緣，4月師生發起校慶園遊會義賣，接著募集畢業生制服與背包，送抵泰北，家政老師也結合多元選修課程，由學生設計鉛筆盒送給泰北，今年2月國際志工再度遠赴泰北傳愛，深刻感受世界角落仍存在學習落差。

(中時 )