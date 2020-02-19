湖山水庫目前逢清水溪枯水期，去年十月迄今未再進水，儲水量45％。（周麗蘭攝）

壩頂道路是開放民眾的參觀區域。（周麗蘭攝）

路旁碑文紀錄湖山水庫的歷史。（周麗蘭攝）

原本光禿的邊坡都已長出綠草。（周麗蘭攝）

2016年開始蓄水的湖山水庫，2019年6月抵達滿水位211.5公尺，目前已融入周邊地景，水庫邊坡綠意盎然，如雲林的後花園，早先需事先申請才能進入參觀，目前每日早上八點到下午五點開放，可參觀散步，但禁止野餐、野炊、露營。

湖山水庫位於斗六市與古坑鄉交界，2007年開始興建，2016年完工蓄水，造價185億元，最低水位標高165公尺、滿水位211.5公尺，蓄水量約5300萬立方公尺。

2016年起分三階段蓄水測試安全性，2019年6月首次蓄滿，但去年10月進入枯水期後，就未再進水迄今。

湖山水庫主任李炎任表示，目前正值枯水期，清水溪需維持生態基流量，以及供應下游灌溉，水庫暫時無進水，水位標高195公尺，蓄水量2300萬立方公尺，儲水量約45％。

測試蓄水期間，需事先申請才能參訪湖山水庫，2019年農曆春節不少民眾撲空，目前已完全開放，活動範圍限壩頂道路、香花園區、三公園區（石頭公、土地公、萬善公）。

李炎任說，今年農曆春節期間約5000人來郊遊、踏青，至少每日有200、300人來，歡迎來認識水庫與環境教育，但禁止野餐、露營。

湖山水庫目前每日供應23萬噸民生用水給雲林縣、北彰化、南嘉義使用，其中雲林縣約10萬噸，雲林所需的另10萬噸水從濁水溪集集攔河堰供應。

湖山水庫是全台第一座離槽水庫，取水自6.6公里外的清水溪，壽命較長；壩體填土1500萬立方米，是全台填土量最多的水庫；它也是台灣第一座採用塑性混凝土截水牆工法的水庫，美國墾務局曾來取經。

(中時 )