永豐銀行忠孝東路分行前資深副理游朝旭，涉嫌以投資不動產等名目，詐取、侵占客戶9000萬餘元，台北地檢署19日指揮調查局台北市調處搜索游朝旭住處，並以被告身分將游約談到案，同時也約談2名證人，稍晚將移送北檢複訊。

游朝旭是自2013到2019年間，向他的客戶表示，應該要好好投資不動產，於是將客戶的不動產貸款，並將貸得款項自行拿去投資期貨，以每月20萬餘元作為投資利息付給被害人。

此外，游並利用客戶對他的信任，將簽名用印後的空白交易傳票放在他那裡的機會，向客戶佯稱投資金融商品，侵占至少7名被害人近8000萬元資金轉到游可以實際控告的帳戶，期間游付不出詐取不動客貸款被害人的利息，還利用侵占的資金轉作每月支付的利息。

案經民意代表爆料後，北檢2019年8月間傳訊游朝旭到案，並依業務侵占罪嫌諭令游限制出境、出海及住居，19日展開第二波偵查。

(中時 )