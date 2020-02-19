彰化縣長王惠美建議一般健康的民眾及學生無需戴口罩，請民眾將口罩留給更需要的人，讓資源發揮最大效用。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

開學將近日前政府宣布20日起，口罩實名制放寛兒童口罩7天可以買4片，彰化縣長王惠美下令調查縣內兒童口罩數量，截至17日下午縣內兒童口罩，共計有4萬2052個，彰化縣衛生局表示，未來會持續增加兒童口罩供應量，也會提高購買片數，呼籲家長勿過度恐慌，更不要囤積口罩。

彰化縣長王惠美擔心縣內口罩供應不足，要求衛生局清查縣內各健保藥局口罩庫存，發現各鄉鎮健保藥局兒童口罩剩餘數，除了線西鄉、大城鄉、埔心鄉是低於300片，其餘兒童口罩存量都在300至10081片之間，特別是彰化市的兒童口罩存量有高達1萬81片。

從20日起「口罩販售實名制」購買將從原本每據點每日，提供200片成人口罩和50片兒童口罩，增加為每日400片成人口罩和200片兒童口罩，另外因應開學兒童口罩也提高成７日可購買４片（限12歲以下兒童健保卡購買），未來也會視口罩量能下去調整購賣數量。

王惠美則提醒，口罩使用配合3個建議的使用時機，包括看病、陪病、探病時需要戴口罩，另外有呼吸道症狀者及慢性病患者外出時，也建議配戴，一般健康的民眾及學生則無需戴口罩，請民眾將口罩留給更需要的人，讓資源發揮最大效用。

(中時 )