針對台中市議會國民黨團今天召開記者會，痛批環保署不應為中火護航，行舉顢頇霸道！市議會民進黨團總召陳世凱表示，現在應該要把重心放在防疫而非政治操作；請市長盧秀燕市長及國民黨，不要趁全台中市民人心惶惶時，做一些政治上的動作，請專心市政、專心防疫。

陳世凱表示，幾天前，台中市議會才因為減輕各單位負擔專心防疫等因素，提出暫緩召開臨時會，但在過了幾天後的今日，國民黨市議會黨團竟因空汙議題召開記者會把炮口對準中央；在全台灣上下都在專心防疫的同時，國民黨竟然選在此時開記者會。

民進黨團幹事長林德宇表示，環保署的做法是撥亂反正，落實依法行政。他早在第二次定期會質詢時就指出盧市府在處理中火減煤案的立場與法令依據，7月和12月的做法前後矛盾，直指環保局自己打臉自己，他更要求市長盧秀燕不要藉政治操作來謀取政治紅利。

林德宇說，當時盧市府一路殺紅眼、蠻幹到底，完全無視法令，扭曲、踐踏「依法行政」該有的份際，甚至用「誤繕」來掩飾篡改計算週期的事實。

民進黨團書記長蔡耀頡表示，台中市府在空汙改善上毫無作為，罔顧民生，而國民黨團現在又在這個節骨眼上召開記者會，根本就是把政治擺第一、疫情防治擺後面，這不是一個負責任的政治人物所應該有個作為。

黨團副書記長黃守達強調，市議會臨時會暫緩是為讓盧市長專心防疫，而不是讓盧市長推卸責任。尤其防疫工作地方也有責任：居家管理有落實嗎？口罩有確實配給需要的照護機構嗎？有提供社區藥局必要的支持嗎？呼籲盧市府先把份內事做好，不要整天把責任推中央。

(中時 )