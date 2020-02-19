受到新冠肺炎疫情影響，防疫酒精缺貨。配合政府防疫政策，中華郵政與台酒合作，自本周起，郵務士將每周配送三箱的防疫酒精到特約藥局，讓民眾可以購買。藥師19日收到防疫酒精後，開箱檢查。（劉宗龍攝）

受到新冠肺炎疫情影響，防疫酒精缺貨。配合政府防疫政策，中華郵政與台酒合作，自本周起，郵務士將每周配送三箱的防疫酒精到特約藥局，讓民眾可以購買。藥師19日收到防疫酒精後，開箱檢查。

(中時 )