郵務士配送防疫酒精到藥局 19:332020/02/19 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 受到新冠肺炎疫情影響，防疫酒精缺貨。配合政府防疫政策，中華郵政與台酒合作，自本周起，郵務士將每周配送三箱的防疫酒精到特約藥局，讓民眾可以購買。藥師19日收到防疫酒精後，開箱檢查。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受到新冠肺炎疫情影響，防疫酒精缺貨。配合政府防疫政策，中華郵政與台酒合作，自本周起，郵務士將每周配送三箱的防疫酒精到特約藥局，讓民眾可以購買。藥師19日收到防疫酒精後，開箱檢查。（劉宗龍攝） 受到新冠肺炎疫情影響，防疫酒精缺貨。配合政府防疫政策，中華郵政與台酒合作，自本周起，郵務士將每周配送三箱的防疫酒精到特約藥局，讓民眾可以購買。藥師19日收到防疫酒精後，開箱檢查。 (中時 ) #防疫 #酒精 #藥局 #郵務士 #配送 也許您會感興趣 推薦閱讀 法人來台玩9天 讚防疫比法國好 04:102020/02/17 生活新聞 百貨紛投入宅配網購 防疫商品搶業績 04:102020/02/17 時尚消費 基隆為開學防疫拉警報 林右昌：各班將配置防疫物資 17:412020/02/17 生活 陳其邁視察桃機防疫整備 強調國內優先 18:092020/02/17 政治 迎戰開學季 兒童口罩7天購4片 04:102020/02/18 生活新聞 新北防疫基金總額 突破千萬 04:102020/02/18 地方新聞 進口防疫用品贈政府 免課稅 04:102020/02/19 金融．稅務 開學防疫 中台科大製乾洗手 分送高中職 04:102020/02/19 地方新聞 從藥局帶回安心 04:102020/02/19 時論廣場 國民黨建議政院 紓困條例納入防疫津貼 15:322020/02/19 政治 生活熱門新聞 武漢封城狂囤糧 網驚：這款泡麵竟沒人搶 - 生活 診所醫眼尖「發現第19例」反被罵爆 女兒吐心聲：爸爸沒有錯 - 生活 他住華南海鮮市場 全家靠做3件事躲過感染 - 生活 2娃奶聲喊話 陳時中一號表情變了 - 生活 回溫到下周 彭啟明曝228連假天氣有變數 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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