晟德(4123)轉投資公司澳優乳業(HKG：1717)今日發佈2019年盈利預告，預計全年營收達人民幣66.90億元至67.45億元，年成長24.1%至25.1%；歸屬母公司稅後淨利達人民幣8.48億元至8.78億元，年成長33.6%至38.3%，而若不計因衍生性金融工具公允價值變動產生虧損，本業稅後淨利達人民幣9.12億至9.42億元，年成長更達56.8%至62%。

澳優乳業至今已連續14度發佈盈利喜訊，2019年業績強勁成長主要受益集團持續強化銷售網絡並大力推動品牌發展，使自有品牌產品收入大幅拉升，其中配方羊奶粉年銷售額在人民幣28.58億元至28.68億元間，年成長高達40.6%至41%，而配方牛奶粉年銷售額在人民幣31.38億元至31.68億元間，年成長達32.5%至33.8%，牛羊奶粉成為集團的獲利雙引擎。

面對2020年以來的新型冠狀病毒肺炎疫情，為配合政府確保穩定奶蛋肉等民生必需品的要求，澳優乳業也在第一時間積極因應，大陸地區的營運已於農曆新年假期後恢復，並無受到嚴重干擾，未來集團也將繼續克服挑戰，以成為全球最受信賴的配方奶粉和營養健康公司為目標。

(時報資訊)