美國總統川普周二表示，美國與印度正在著手擬定一個重大的貿易協議，但他不確定是否會在11月美國總統大選前完成。

川普下周一（2月24日）將首度正式出訪印度。在此之前，兩國談判官員數周以來一直致力於達成一項有限的協議，以進一步對美國開放印度的乳製品和禽肉市場，以及降低其他產品關稅。

但目前兩國尚未宣布任何突破性的進展，以及美國貿易代表萊特海澤已取消印度行程，凸顯出在川普造訪印度之前，兩國在縮小分歧上所面臨的困難。

川普周二表示，美國正在與印度擬定一個規模非常大的貿易協議，「我們會達成協議，我不知道能否在大選前完成，但我們與印度會有一個非常大的協議」。

美國是印度的第二大貿易夥伴，貿易額僅次於中國。美國和印度的商品和服務貿易規模，在2018年達到1426億美元。美國對其第9大貿易夥伴印度的商品貿易逆差，在2019年達到232億美元。

(時報資訊)