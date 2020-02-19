部分國家突然不讓持有台灣護照的民眾入境，旅行不便險是否可申請理賠？各產險的規定不一。和泰產險說，若是達到三標準即可以理賠。

和泰產險說，可以理賠的標準是：一、於政令發布前投保，二、並於保險期間內被保險人繼續行程，途中發生航班被取消，三、且當下4小時內無其他航班可搭乘、或原航班延誤達標即可。如延誤4小時以上時，依保額定額給付「班機取消慰問金」；若延誤時間超過6小時，另可啟動「行程延遲補償保險」。

如民眾預計2月26日經某國轉機回台，但2月20日中央流行疫情指揮中心發布該國列為第三級警告(Warning)旅遊疫情建議等級，民眾因受疫情影響而須變更轉機地點時，於警示公告前已投保的民眾可獲得相關保障。

和泰產險也說，人在國內若報到前已確認延誤或取消則不理賠「班機延誤或取消」；但若「班機延誤或取消」即可啟動理賠。另針對額外費用、行程更改以及海外突發疾病等也可理賠。一、額外費用：人在國外需有檢疫之事實，每人每天上限台幣5000元、保額20,000元；二、行程更改：人在國外傳染病因素額外增加住宿及交通費，需提供費用收據正本，保額內實支實付；三、海外突發疾病：人在國外保單生效前180日內未接受該疾病之治療，依條款約定給付醫療保險金 。

和泰產險建議民眾，出國前請先充分了解目的地之旅遊安全及傳染病風險概況，並及早投保旅遊相關保險，事先查詢當地就醫資訊，才能有事無恐放心出國！

(工商 )