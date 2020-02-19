BVI發布經濟實質法2.0 勤業眾信：差異不大 15:162020/02/19 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 勤業眾信聯合會計師事務所國際租稅主持會計師廖哲莉。（圖／勤業眾信提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英屬維京群島（BVI）日前發布經濟實質法施行細則2.0。勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所國際租稅主持會計師廖哲莉表示，經濟實質的認定已為國際租稅顯學，「細則2.0」和去年10月發布之初版方向上並無重大差異。 勤業眾信聯合會計師事務所稅務部副總經理徐有德指出，自去年底各租稅天堂經濟實質法案相繼發布後，許多受影響之企業已陸續進行相關評估並啟動因應措施。 (工商 ) #勤業眾信 #經濟實質 #租稅 #聯合 #會計師事務所 也許您會感興趣 推薦閱讀 職場達人－勤業眾信新創事業服務團隊負責人 張鼎聲為老闆把脈 當新創企業的醫生 04:102020/02/15 產業特刊 江蘇5市聯合通告 網紅驚：清末東南互保重現？ 09:482020/02/15 兩岸 IoT世代萬物皆可駭！ TTC推物聯網資安聯合檢測中心 15:022020/02/15 財經 《金融股》新潤暨新苑聯貸案由合庫主辦，聯貸金額18.45億元 16:132020/02/15 財經 九成外資企業 提供員工彈性工作方式 14:002020/02/17 財經 加拿大學者同聲挺台灣 指2300萬人不該遭隔離 16:092020/02/17 國際 苗栗中小學運動會登場 選手全力爭取佳績 16:402020/02/18 生活 新冠肺炎衝擊全球金融業 勤業眾信：台灣待觀察 16:502020/02/18 財經 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 比疫情凶猛！專家驚爆他進白宮是美股大災難 - 財經 旺宏總座盧志遠：快閃記憶體前景 烏雲飄來 - 財經要聞 - 工商時報 地點定了！大陸第二家Costco將開在這裡 - 財經 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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