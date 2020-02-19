英屬維京群島（BVI）日前發布經濟實質法施行細則2.0。勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所國際租稅主持會計師廖哲莉表示，經濟實質的認定已為國際租稅顯學，「細則2.0」和去年10月發布之初版方向上並無重大差異。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部副總經理徐有德指出，自去年底各租稅天堂經濟實質法案相繼發布後，許多受影響之企業已陸續進行相關評估並啟動因應措施。

(工商 )