Rakuten Girls（樂天女孩）的籃籃加入新經紀公司成為浩角翔起的師妹，才加入馬上就面臨極具挑戰的過年特別節目錄影，還必須要挑戰競技啦啦隊被拋丟，讓籃籃驚訝直呼：「當浩角翔起的師妹好逼人！」

籃籃日前在過年特別節目和浩角翔起、徐凱希一同完成競技啦啦隊的表演，籃籃說：「這跟我平常跳的不一樣，我們平常是帶動氣氛，但這次表演是競技啦啦隊，要被拋上去空中，要克服很多的心理障礙。」表演完畢後籃籃也很開心「人生成就get」。

浩角翔起聯手整籃籃。（圖／時代創藝提供）

籃籃直言一開始與浩角翔起錄影時，非常驚訝他們的默契，因為錄影空檔沒看到2人有什麼交集、溝通，可是正式錄影時，他們一個眼神就知道對方下一步要做什麼，不過這份默契不只在工作上，也包括「整人」。有次《綜藝新時代》錄影，浩子、阿翔一搭一唱交代她要站在水道前面才會有畫面，怎料雲霄飛車衝下來濺起的水花，把籃籃全身都潑濕了，她回頭一看，師兄和其他的藝人早都跑了。

浩角翔起也分別傳授工作心得給籃籃，阿翔聊的大多是如何把棒球場上引人情緒沸騰的方式帶到節目錄影上，浩子則告訴籃籃，「珍惜你表演者的身份，要把歡樂帶給電視機前每個人」，觀眾的眼睛是雪亮的，任何一個小動作他們都看的出來，待人以誠全心投入節目裡是最重要的。

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(中時電子報)