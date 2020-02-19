「拍謝少年」貝斯手薑薑（左）女扮男裝力挺黃子軒。（獨一無二娛樂文化提供）

2屆金曲獎最佳客語專輯黃子軒與山平快日前為新專輯《上鄉》拍攝新歌《Hotel》音樂錄影帶，配合劇情需要與女演員互動。愛妻愛子的黃子軒異想天開，找本土搖滾樂隊「拍謝少年」的貝斯手薑薑反串，沒想到效果奇佳，薑薑的一顰一笑極具古典美，效果極佳。黃子軒笑說：「老婆看完MV都吃味，追問女主角是誰？」

黃子軒與山平快以台、客雙語譜成的主打歌曲《Hotel》，描述兄弟半夜沒事做一起出來喝酒狂歡，對唱角色原本設定為金曲歌王流氓阿德，但因阿德是「長輩」，怕這種享樂嗨歌會有點走味，「兄弟情」變成「大哥情」。最後找曾一起在小豆島音樂節巡迴時成為好兄弟的「拍謝少年」合作，呈現歌曲中不顧一切痛快玩樂的青春放浪。

流氓阿德事後德知，對此並不介意，日前更在廣播節目中誇黃子軒在歌詞上有更上一層樓的自由自在，不是華美詞藻的刻意堆疊而是完整內化後的豐富呈現。

《Hotel》MV則由新世代影像導演郭佩萱（草口未工作室）合作，以日本時代劇的方式呈現。郭佩萱選在桃園中壢國小故事森林的百年日式建築內取景，徹夜拍攝長達15小時。黃子軒飾演被通緝的江洋大盜，朱其辰、胡士國、駱冠名等山平快成員扮演隨扈，一行人入住Hotel後，遭掌櫃及老闆娘夫妻預謀殺害。

這次是山平快出道以來，首次妝髮齊全演出戲劇類型MV，也是第一次從下午拍到天亮。「拍謝少年」不但情義相挺一起拍到大半夜，貝斯手薑薑更是丟下偶像包袱犧牲形象男扮女裝，扮演劇中打算毒死江洋大盜的重要角色，被工作人員直誇皮膚好。導演喊卡的一刻，全體累到不支倒地，導演本人也在收工後傳出限動，表示已送醫吊點滴。黃子軒與山平快上鄉小巡迴及講唱系列將在3月份陸續起跑，詳情可上粉絲專頁查詢。

(旺報 )